Superbonus, De Lise: "Edilizia a rischio default"

(Teleborsa) - "Se ilnon riparte si rischia une una grave crisi occupazionale". È quanto ha affermatointervenendo oggi a TG2 Italia."Nella prima fase c'è stato unun 'liberi tutti' che ha portato a una frode dai numeri elevatissimi. Si è innescato un circolo vizioso – ha sottolineato De Lise – che la politica ha contrastato stringendo i paletti, mentre le banche con il plafond esaurito non hanno più acquistato il credito, resettando la possibilità di esercitarlo. Tutto ciò ha frenato lo sviluppo delle nuove attività e soprattutto ha bloccato quelle che erano già partite, e oggi è tutto fermo".La norma era stata pensata per rilanciare il settore, "c'era una convenienza per imprese e cittadini che alle condizioni attuali è svanita. Bisogna tornare – a concluso De Lise – a rendere attrattiva lamagari permettendo alle banche di acquistare titoli di Stato".