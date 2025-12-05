BPER, Fitch migliora i rating a "BBB" con outlook positivo

(Teleborsa) - L'agenzia internazionale Fitch Ratings
ha migliorato l’Issuer Default Rating (IDR) a lungo termine di BPER Banca
da "BBB-" a "BBB" e il Viability Rating (VR) da "bbb-" a "bbb". L’Outlook sull’Issuer Default Rating
(IDR) a lungo termine è positivo.
"L’upgrade
riflette principalmente il successo nella trasformazione e nel posizionamento di BPER con il concretizzarsi dei benefici da integrazione derivanti dalle recenti acquisizioni
e con la prosecuzione dell’esecuzione strategica
– ha spiegato la banca in una nota –. Il profilo aziendale di BPER si è strutturalmente rafforzato negli ultimi cinque anni, a sostegno di una redditività resiliente, una robusta qualità degli attivi e una capitalizzazione soddisfacente pur a fronte di una strategia acquisitiva. Al miglioramento dei rating ha inoltre contribuito la revisione da parte dell’Agenzia di Rating del contesto operativo italiano da "bbb" a "bbb+", in conseguenza dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a "BBB+"".
L'Outlook Positivo
riflette l'aspettativa di Fitch Ratings secondo cui BPER potrebbe aggiudicarsi un rating "BBB+" al perdurare di una solida performance
in un sistema bancario italiano sempre più competitivo. Il buon esito dell’integrazione della Banca Popolare di Sondrio
, da poco acquisita, dovrebbe porre BPER in posizione di relativa forza di fronte all’ondata di consolidamento in atto nel sistema bancario italiano.