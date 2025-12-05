BPER, Fitch migliora i rating a "BBB" con outlook positivo

BPER Banca

(Teleborsa) - L'agenzia internazionaleha migliorato l’Issuer Default Rating (IDR) a lungo termine dida "BBB-" a "BBB" e il Viability Rating (VR) da "bbb-" a "bbb". L’(IDR) a lungo termine è positivo."L’riflette principalmente il successo nella trasformazione e nel posizionamento di BPER con il concretizzarsi dei benefici da integrazione derivanti dalle recentie con la prosecuzione dell’– ha spiegato la banca in una nota –. Il profilo aziendale di BPER si è strutturalmente rafforzato negli ultimi cinque anni, a sostegno di una redditività resiliente, una robusta qualità degli attivi e una capitalizzazione soddisfacente pur a fronte di una strategia acquisitiva. Al miglioramento dei rating ha inoltre contribuito la revisione da parte dell’Agenzia di Rating del contesto operativo italiano da "bbb" a "bbb+", in conseguenza dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a "BBB+"".L'riflette l'aspettativa di Fitch Ratings secondo cui BPER potrebbe aggiudicarsi un rating "BBB+" al perdurare di unain un sistema bancario italiano sempre più competitivo. Il buon esito dell’integrazione della, da poco acquisita, dovrebbe porre BPER in posizione di relativa forza di fronte all’ondata di consolidamento in atto nel sistema bancario italiano.