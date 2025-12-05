Milano 17:35
BPER, Fitch migliora i rating a "BBB" con outlook positivo
(Teleborsa) - L'agenzia internazionale Fitch Ratings ha migliorato l’Issuer Default Rating (IDR) a lungo termine di BPER Banca da "BBB-" a "BBB" e il Viability Rating (VR) da "bbb-" a "bbb". L’Outlook sull’Issuer Default Rating (IDR) a lungo termine è positivo.

"L’upgrade riflette principalmente il successo nella trasformazione e nel posizionamento di BPER con il concretizzarsi dei benefici da integrazione derivanti dalle recenti acquisizioni e con la prosecuzione dell’esecuzione strategica – ha spiegato la banca in una nota –. Il profilo aziendale di BPER si è strutturalmente rafforzato negli ultimi cinque anni, a sostegno di una redditività resiliente, una robusta qualità degli attivi e una capitalizzazione soddisfacente pur a fronte di una strategia acquisitiva. Al miglioramento dei rating ha inoltre contribuito la revisione da parte dell’Agenzia di Rating del contesto operativo italiano da "bbb" a "bbb+", in conseguenza dell’innalzamento del rating sovrano dell’Italia a "BBB+"".

L'Outlook Positivo riflette l'aspettativa di Fitch Ratings secondo cui BPER potrebbe aggiudicarsi un rating "BBB+" al perdurare di una solida performance in un sistema bancario italiano sempre più competitivo. Il buon esito dell’integrazione della Banca Popolare di Sondrio, da poco acquisita, dovrebbe porre BPER in posizione di relativa forza di fronte all’ondata di consolidamento in atto nel sistema bancario italiano.
