Moody’s migliora il merito di credito di 54 tranche in operazioni italiane di finanza strutturata

Moody’s

(Teleborsa) -ha annunciato l’die la conferma di altre 56 all’interno didi RMBS, ABS Auto, Cessione del Quinto (CDQ) e Consumer ABS. L’azione segue l’aumento deldell’Italia adopo il miglioramento del, decisione che riduce il rischio-Paese e innalza il massimo rating assegnabile alle note domestiche.Il miglioramento delriflette una minore probabilità di: l’aumento del ceiling modifica infatti la distribuzione delle perdite attese, consentendo rating più alti a parità di performance dei portafogli. L’upgrade è legato anche all’incremento del merito creditizio di alcuneche svolgono ruoli chiave nelle strutture (servicer, account bank, swap counterparty).Moody’s ha inoltre valutato l’esposizione ai rischi di controparte, il supporto di liquidità disponibile in caso di default del servicer e il rischio di commingling e set-off. Nelle operazioni CDQ è stata considerata anche l’degli enti pubblici che erogano stipendi e pensioni.Il giudizio incorpora l’aumento delin alcune operazioni grazie all’ammortamento sequenziale e alla riduzione di deficit nei principal deficiency ledger, come nei casi di Sestante Finance 2005-2006 ed Eurohome Mortgages. Per le tranche prive di ulteriore credit enhancement, l’affermazione del rating riflette perdite attese coerenti con i livelli assegnati.Moody’s ha inoltre rivisto lesu perdite attese, default rate e PCE per RMBS, Auto ABS, CDQ e Consumer ABS sulla base della performance aggiornata dei portafogli.Infine, l’agenzia precisa iche potrebbero determinare futuri(migliore performance dei portafogli, aumento del credit enhancement, ulteriori riduzioni del rischio sovrano) o(incremento del rischio sovrano, peggioramento delle performance, deterioramento della qualità delle controparti).