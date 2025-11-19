Banche italiane, Scope Ratings: redditività solida ma crescono rischi macro e normativi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ladelle banche italiane resterà robusta anche nel 2026, sostenuta da fondamentali solidi nonostante un contesto macroeconomico incerto. È quanto emerge dall’"Italian Bank Outlook 2026" pubblicato dall'agenzia di rating europea, secondo cui il(RoRWA) dei principali istituti italiani——si attesterà tra il 2,7% e il 2,8%, in lieve calo rispetto al picco del 3,2% registrato nel 2024.Secondo l’agenzia, la flessione è in larga parte attribuibile all’aumento degli RWA introdotto dal nuovo. Nonostante il rallentamento, la redditività resterà ai vertici del settore bancario europeo, grazie alla stabilità del, alla crescita dellee al contenimento dei. Per il 2026-2027 Scope prevede un incremento moderato dei(1,7% nel 2026 e 1,9% nel 2027) e un’espansione sostenuta delle, in particolare nel wealth management e nei servizi di consulenza, che stanno diventando un pilastro crescente per i ricavi non da interesse.Ladegli attivi rimarrà solida, conancora contenuti (1,1% nel 2025) e un lieve aumento delverso i 40 punti base entro il 2027, in linea con la normalizzazione ciclica. Le banche continueranno a gestire proattivamente i, mantenendo i rapporti NPL su livelli storicamente bassi.Sul, Scope osserva che ipotrebbero aver raggiunto il picco. A settembre 2025 il ratio medio era al 15,2%, ma alcune—come l’acquisizione del 26% dida parte di UniCredit e l’integrazione diin MPS—hanno già portato a una lieve erosione del capitale. Nonostante payout elevati, l’agenzia prevede che i livelli di CET1 resteranno robusti anche nei prossimi due anni.Un punto critico riguarda invece l’i. Ilintroduce nuove misure fiscali — tra cui l’aumento dell’IRAP e il prelievo sulle riserve non distribuibili collegate alla "windfall tax" — che potrebbero ridurre il capitale delle banche di circa 15-30 punti base. Pur ritenendo l’impatto complessivo gestibile, Scope segnala che la crescentepotrebbe tradursi in un rischio strutturale per l’appeal del settore.Nello scenario avverso delineato da Scope, che contempla, volatilità sui mercati e tagli dei tassi, il RoRWA medio scenderebbe fino all’1,3% nel 2027, pur mantenendo la redditività in territorio positivo.