Fitch migliora il rating di Cassa Centrale Banca a BBB

Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt BBB Stabile

Short-Term Issuer Default Rating F2 Stabile

Long-Term Deposits BBB+ Stabile

Short-Term Deposits F2 Stabile



(Teleborsa) - L’agenzia(Fitch) ha comunicato una lungo e breve termine di, come di seguito specificato:L’upgrade riflette il continuo miglioramento dellae della resilienza del Gruppo a fronte di uno scenario tassi meno favorevole. Rimane costante il monitoraggio da parte del Gruppo sulla, che vede ulteriori progressi anche nel livello dei tassi di copertura del credito deteriorato. Completano il quadro unae un profilo di liquidità che rimane supportato da una base depositi ampia e granulare.