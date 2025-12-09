Fitch migliora il rating di Cassa Centrale Banca a BBB

(Teleborsa) - L’agenzia Fitch Ratings
(Fitch) ha comunicato un miglioramento dei rating
a lungo e breve termine di Cassa Centrale Banca
, come di seguito specificato:
- Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt BBB Stabile
- Short-Term Issuer Default Rating F2 Stabile
- Long-Term Deposits BBB+ Stabile
- Short-Term Deposits F2 Stabile
L’upgrade riflette il continuo miglioramento della solidità reddituale
e della resilienza del Gruppo a fronte di uno scenario tassi meno favorevole. Rimane costante il monitoraggio da parte del Gruppo sulla qualità dell’attivo
, che vede ulteriori progressi anche nel livello dei tassi di copertura del credito deteriorato. Completano il quadro una capitalizzazione estremamente solida
e un profilo di liquidità che rimane supportato da una base depositi ampia e granulare.