Fitch migliora il rating di Cassa Centrale Banca a BBB

L’upgrade del rating a BBB è guidato da una maggiore solidità economica e capacità di resilienza, con un continuo miglioramento della qualità dell’attivo

Fitch migliora il rating di Cassa Centrale Banca a BBB
(Teleborsa) - L’agenzia Fitch Ratings (Fitch) ha comunicato un miglioramento dei rating a lungo e breve termine di Cassa Centrale Banca, come di seguito specificato:

  • Long-Term Issuer Default Rating / Senior preferred debt BBB Stabile
  • Short-Term Issuer Default Rating F2 Stabile
  • Long-Term Deposits BBB+ Stabile
  • Short-Term Deposits F2 Stabile

L’upgrade riflette il continuo miglioramento della solidità reddituale e della resilienza del Gruppo a fronte di uno scenario tassi meno favorevole. Rimane costante il monitoraggio da parte del Gruppo sulla qualità dell’attivo, che vede ulteriori progressi anche nel livello dei tassi di copertura del credito deteriorato. Completano il quadro una capitalizzazione estremamente solida e un profilo di liquidità che rimane supportato da una base depositi ampia e granulare.
