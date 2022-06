BTP Italia, ai risparmiatori oltre 7 miliardi. Al via domani collocamento a istituzionali

(Teleborsa) - Parte domani, giovedì 23 giugno, la, dedicata agli investitori istituzionali. Lo comunica il(MEF), con una nota, ricordando che le offerte sono previste nella finestra dalle 10 alle 12.Il nuovo BTP Italia, il titolo indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), ha godimento 28 giugno 2022 e scadenza 28 giugno 2030.Prima dell'apertura del collocamento rivolto agli istituzionali il Tesoro fisserà e comunicherà il tasso cedolare (reale) annuo definitivo, che non potrà essere comunque inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito, pari all'1,60%, già annunciato venerdì 17 giugno.E' di. Il titolo anti-inflazione rivolto ai risparmiatori,prima della fase rivolta agli investitori istituzionali, ha infatti totalizzato sottoscrizioni per 1,396 miliardi che si sommano alla raccolta delle prime due giornate