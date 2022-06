Energia, Birol (IEA): Europa si prepari a completa interruzione gas russo in inverno

(Teleborsa) - L'Europa deve prepararsi immediatamente per la completa interruzione delledirusso questo inverno, mentre i governi devono adottare misure per ridurre la domanda e mantenere aperte le vecchie centrali nucleari. È l'allarme lanciato dal direttore esecutivo dell'(IEA),, in un'intervista rilasciata al Financial Times.Birol ha sottolineato che la decisione della Russia di ridurre ledi gas ai paesi europei la scorsa settimana potrebbe essere un'anticipazione di ulteriori tagli mentre Mosca cerca di guadagnare "leva" durante la sua guerra con l'Ucraina. "L'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo fosse completamente interrotto", ha avvertito Birol, "più ci avviciniamo all'inverno, più comprendiamo le intenzioni della Russia", ha aggiunto. "Credo che isiano orientati ad evitare che l'Europa riempia ie ad aumentare la leva della Russia nei mesi invernali", ha affermato il direttore dell'AIE.Per Birol le misure diadottate dai paesi europei questa settimana per ridurre la domanda di, come l'accensione di vecchie centrali elettriche a carbone, sono giustificate dall'entità della crisi, nonostante le preoccupazioni per l'aumento delledi anidride carbonica. In quest'ottica l'aumento della produzione a carbone è "temporaneo" e aiuterebbe a preservare le forniture di gas per il riscaldamento in inverno, ha sottolineato. Qualsiasi ulteriore emissione diderivante dallaaltamente inquinante sarebbe compensata da un'accelerazione dei piani dell'Europa di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati e di costruire capacità di generazione rinnovabile, ha aggiunto.