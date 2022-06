Il settore commodities italiano regge alla pressione ribassista (+0,44%)

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per ilche mostra piccoli spunti positivi,rispetto a un andamento pessimo delche si muove in pesante ribasso.Ilha aperto a 24.432,6, in recupero dello 0,44% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'segna un forte calo del 2,52% a 205.Tra ledi Milano, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,13%.