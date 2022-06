Norvegia, banca centrale alza tassi di 50 pb all'1,25%

(Teleborsa) - Laha deciso all'unanimità di, ovvero di 50 punti base. La Norges Bank ritiene che il tasso di riferimento sia ancora basso e la politica monetaria rimanga espansiva. Nella valutazione del Comitato di politica monetaria, è necessario un tasso ufficiale "nettamente più elevato per stabilizzare l'inflazione intorno all'obiettivo". Data la rigidità del mercato del lavoro, l'occupazione "rimarrà probabilmente elevata anche con un tasso ufficiale più elevato in vista", si legge nello statement diffuso al termine della riunione odierna."Le prospettive per un periodo più prolungato di alta inflazione suggeriscono un. Un aumento più rapido dei tassi ora ridurrà il rischio che l'inflazione rimanga elevata e la necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria”, afferma il governatore Ida Wolden Bache.Il Comitato della Norges Bank ha osservato che l'attività nell'economia norvegese è elevata, con poca capacità inutilizzata. La disoccupazione è diminuita più del previsto ed è a un livello molto basso. L'inflazione è nettamente al di sopra dell'obiettivo. L'inflazione di fondo è aumentata rapidamente ed è stata superiore alle previsioni. Con l', ci sono prospettive che l'inflazione rimanga al di sopra dell'obiettivo per qualche tempo.