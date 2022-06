Inps, nuovi servizi su app IO

(Teleborsa) - Arriva suil pagamento dei contributi volontari, dei riscatti e delle ricongiunzioni. Ai servizi già attivi su app IO e relativi alle notifiche e al pagamento dei contributi dei, l’Inps da pochi giorni ha aggiunto il servizio di pagamento dei contributi volontari, dei riscatti e delle ricongiunzioni.“La modernizzazione e la digitalizzazione del Paese passa anche dalla capacità delle grandi amministrazioni come Inps di essere proattiva e di alzare continuamente i propri obiettivi”. Così il presidente dell’Inps,, che aggiunge: “Stiamo accelerando la realizzazione della strategia di innovazione Inps, i cui servizi e competenze possono essere un volano in tutta la PA, per la crescita del Paese".Il Direttore generale dell’Inps,, afferma: “Dopo le notifiche e gli avvisi di pagamento per i contributi di lavoro domestico inviate su app IO ai primi di aprile, oggi abbiamo inoltrato più di 10mila notifiche di pagamento per contributi volontari, riscatti e ricongiunzioni su app IO. Tutti coloro che hanno scaricato la App avranno la possibilità di pagare in maniera celere e con un'esperienza utente soddisfacente: ora bastano pochi click per pagare questi contributi direttamente dalla app IO".