PNRR, Camera: il Governo pone la fiducia

(Teleborsa) - Il governo ha posto nell'Aula della Camera lanel testo approvato dal Senato. Ad annunciarlo all'Assemblea di Montecitorio è stato ilLa– secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio – avrà inizio d, con dichiarazioni di voto a partire dalle 14. Non è stato raggiunto nessun accordo sulla chiusura del provvedimento, che scade il prossimo 29 giugno.Cominciata questa mattina, la discussione del decreto è stata caratterizzata dallache hanno duramente criticato il governo per aver totalmente impedito l'esame preliminare del testo da parte delle commissioni di merito, a causa della lunga permanenza del provvedimento al Senato prima dell'approvazione.Già nei giorni scorsi iin unaavevano stigmatizzato "l'impossibilità di svolgere a pieno la funzione preparatoria dell'esame in Assemblea".