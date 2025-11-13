"Non si ripeta più": Trump firma fine shutdown più lungo

(Teleborsa) -Donald Trump ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso per mettere fine alla paralisi e riprendere a operare. "Non si dovrebbe ripetere mai più", ha detto il presidente ringraziando i democratici - otto al senato e sei alla Camera - che hanno votato con i repubblicani.la Camera ha approvato la misura con 222 voti a favore e 209 contrari. Il provvedimento finanzia il governo fino al 30 gennaio e non include l'estensione dei sussidi all'Obamacare, al centro dello scontro che si è tradotto nello stop delle attività governative.ma sarà evitato il temuto caos per le feste del Ringraziamenti. Gradualmente infatti i controllori di volo rientreranno al loro posto consentendo al Dipartimento dei Trasporti di rimuovere i limiti imposti al traffico aereo nei maggiori scali Usa.del governo consentirà anche il pagamento dei buoni pasto essenziali per 42 milioni di americani che vi dipendono.