FTX, nessuna conversazione attiva per M&A con Robinhood

Robinhood

(Teleborsa) - "Siamo entusiasti delle prospettive commerciali di Robinhood e dei potenziali modi in cui potremmo collaborare con loro. Detto questo,". Lo ha dichiarato Sam Bankman-Fried, CEO di, dopo che Bloomberg aveva scritto che FTX stava valutando se potrebbe essere in grado di acquisire, popolare app per piccoli investitori e società quotata al Nasdaq.FTX sta deliberando internamente su come acquistare l'exchange di criptovalute, hanno riferito fonti anonime, spiegando che non è stata presa alcuna decisione finale e FTX A maggio , Bankman-Fried ha rivelato che una società da lui controllata, Emergent Fidelity Technologies, aveva acquistato una partecipazione del 7,6% in Robinhood. Questl'ultima, simbolo della meme-stock mania dello scorso anno, hadi luglio 2021.