USA, quattro grandi banche aumentano dividendi dopo gli stress test

Bank of America

Morgan Stanley

Wells Fargo

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Citigroup

(Teleborsa) - Sono quattro i colossi bancari statunitensi che hanno deciso didopo ilsta aumentando il dividendo trimestrale del 5%,dell'11%,del 20% edel 25%.hanno dichiarato che requisiti patrimoniali sempre più severi le hanno costretto a mantenere invariato il dividendo.La banca ha annunciato che aumenterà il suo dividendo ordinario trimestrale aper azioneper azione, a partire dal dividendo che dovrebbe essere dichiarato dal board nel terzo trimestre del 2022. Inoltre, il CdA ha autorizzato un nuovo programma pluriennale di riacquisto di azioni fino a 20 miliardi di dollari, senza una data di scadenza fissa, a partire dal terzo trimestre del 2022."Siamo lieti di continuare il nostro, guidato dalla nostra trasformazione aziendale, in particolare dagli utili durevoli delle nostre attività di Wealth Management e Investment Management", ha commentato il CEO James P. Gorman.Il piano della società include un aumento del dividendo per azioni ordinarie(soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione durante la consueta riunione del terzo trimestre)."La nostra strategia orientata al cliente continuerà a diversificare il franchising dell'azienda e a fornire un profilo di rendimento rafforzato - ha affermato il CEO David Solomon - Continueremo ae rimarremo ben posizionati per supportare i nostri clienti".L'istituto ha annunciato l'intenzione di aumentare il suo dividendo trimestrale per azioni ordinarie aa partire dal terzo trimestre del 2022."La nostra strategia di crescita responsabile nell'ultimo decennio ci ha messo in una posizione di forza per supportare i nostri clienti e fornire assistenza agli azionisti" - ha affermato il CEO Brian Moynihan - Nell'ottobre 2021, abbiamo rinnovato ilda 25 miliardi di dollari precedentemente annunciato con 17 miliardi di dollari rimanenti al 31 marzo 2022 e oggi annunciamo anche che prevediamo di aumentare il dividendo trimestrale di azioni ordinarie del 5% a 0,22 dollari."La società prevede di aumentare il dividendo per azioni ordinarie del terzo trimestre 2022 a, previa approvazione del CdA durante la riunione programmata di luglio. Inoltre, nel periodo di quattro trimestri che inizia dal terzo trimestre 2022 al secondo trimestre 2023, Wells Fargo ha la capacità di eseguire riacquisti di azioni ordinarie, che saranno regolarmente valutati, considerando le condizioni di mercato e altri fattori di rischio."Wells Fargo rimane in una posizione di capitale forte, come confermato dallo stress test di quest'anno - ha affermato il CEO Charlie Scharf - Siamo ben posizionati per supportare i nostri clienti e le nostre comunità,agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni".