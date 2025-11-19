Milano 18-nov
Giappone, ordini di macchinari settore privato meglio delle attese a settembre

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a settembre 2025. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile dell'8,2% dopo il -10,7% riportato ad agosto.

Aumentano del 4,2% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -0,9% precedente e contro il +2,2% del consensus.

Al dato complessivo degli ordini, che risulta in crescita del 3,9% dopo il +7,3% precedente, ha contribuito l'incremento di quelli governativi (+7,3%) e quello degli esteri (+9,7%).
