WINDTRE, pubblicato il Rapporto di Sostenibilità 2021

(Teleborsa) -presenta il, a conferma dell’impegno per un futuro sempre più responsabile e green, in cui la tecnologia rappresenta uno strumento di inclusione sociale per ‘eliminare qualsiasi distanza tra le persone’. L’azienda ha definito, lo scorso anno, importanti obiettivi con orizzonte 2024-2030 relativi alle tre dimensioni(Environmental, Social, Governance), in linea con l’Agenda ONU 2030, molti dei quali hanno già raggiunto significativi traguardi. Laè integrata in tutte le attività di business e inclusa anche nei sistemi di incentivazione del management.“Da sempre ci impegniamo nel produrre idee e soluzioni per costruire un futuro più sostenibile”, afferma, Direttrice Sustainability & Quality Certification di WINDTRE. “Abbiamo ridefinito il nostro modello attorno a tre aree: più responsabilità, più umanità e più green. Per ciascuna, abbiamo già messo in campo diverse linee d’azione e ci impegniamo a raggiungere risultati sempre più ambiziosi nel medio-lungo termine”.Alla sfera dellaappartengono l’iniziativa di digital e media education NeoConnessi, rivolta a minori e famiglie, che quest’anno coinvolge il 40% delle scuole italiane, e gli investimenti per la protezione dei dati e dei sistemi, pari a 18 milioni di euro nel 2021. WINDTRE applica anche elevati standard etici per offrire qualità e sicurezza attraverso il Sistema di Gestione Integrato delle certificazioni ed è parte del, uno dei più grandi fornitori al mondo per le valutazioni di sostenibilità aziendale.In, la costante attenzione per parità di genere eha permesso a WINDTRE di diventare la prima Telco al mondo certificata dalla EQUAL-SALARY Foundation e di realizzare un programma per l’accessibilità digitale rivolto alle persone con disabilità. Inoltre il modello lavorativo Human Working ha portato l’azienda ad essere riconosciuta comeper il quarto anno consecutivo. In merito alle iniziative green, il focus è sulla riduzione delle emissioni di CO2, diminuite di quasi un terzo alla fine del 2021 con l’obiettivo di azzerarle entro il 2030, e sulle soluzioni a supporto della ‘twin transition’, la transizione verde e digitale.Il Rapporto di Sostenibilità 2021 di WINDTRE è stato redatto secondo le linee guida dele rispetta le indicazioni per l’accessibilità dei contenuti web su caratteri e rapporti di contrasto cromatico per le persone ipovedenti. È stato oggetto di revisione esterna da parte di Bureau Veritas Italia.