Turchia, inflazione raggiunge quasi l'80%. Mai cosi alta dal 1998

(Teleborsa) - L'inflazione in Turchia si attesta al 78,6%, su anno, nel mese di giugno dal 73,5% di maggio. Si tratta del dato più alto dal settembre del 1998.Lo rileva l'secondo cui rispetto a maggio, invece, i prezzi al consumo sono aumentati del 4,95%. Le stime degli analisti erano per un aumento del 5,73%.L'aumento annuale deiè salito al 93,93% dal 91,6% di maggio.Lainferiore alle attese. La valuta locale è scambiata in ribasso dello 0,1% a 16,7715 per dollaro.