Cofle, utile 2023 scende a 0,8 milioni di euro. Pesano tassi e inflazione in Turchia

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha chiuso ilcon unpari a 60,6 milioni di euro (55,4 milioni nel 2022), in incremento del 9,4%. L'è pari a 9,9 milioni di euro (12 milioni nel 2022), con un decremento del 17,5% rispetto all'esercizio precedente. L'è pari a 0,8 milioni di euro (2,6 milioni nel 2022) e ha risentito della forte inflazione in Turchia che ha generato maggiori costi per il personale per 2 milioni di euro, nonché all'incremento degli oneri finanziari dovuto all'aumento dei tassi d'interesse. Inoltre, l'applicazione dei principi inerenti l'iperinflazione delle controllate turche, ha inciso complessivamente sul risultato dell'esercizio per 2,7 milioni di euro (non cash item)."Il 2023 è stato unper Cofle, caratterizzato da un contesto sfidante con l'aumento dei costi, l'inflazione e la contrazione del settore agricolo - ha commentato l'- Nonostante le difficoltà, siamo orgogliosi di aver raggiunto un fatturato in crescita di circa 61 milioni di euro, a dimostrazione della solidità del nostro business e della dedizione del nostro team. La nostra ambizione è chiara: diventare un leader indiscusso nel mercato europeo del settore Aftermarket grazie alla nostra produzione “All-in-House”, e affermarci come leader mondiale nel settore OE per i sistemi di controllo elettronici".Laequivale a 5 milioni di euro (cash surplus di 0,8 milioni di euro nel 2022). La posizione finanziaria netta è quindi peggiorata rispetto al precedente esercizio per 5,8 milioni, principalmente a causa di eventi in capo alla Capogruppo: 1,8 milioni per l'acquisto e l'allestimento del capannone logistico e 2,2 milioni per investimenti in impianti soprattutto destinati allo sviluppo dell'elettronica. In ultimo si sono distribuiti dividendi pari a 1,8 milioni (compresi i dividendi a terzi).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile di esercizio di 284.936 euro a distribuzione integrale a dividendo unitamente ad una quota della riserva utili, distribuendo undi 0,17 euro per ognuna delle azioni ordinarie (escluse le azioni proprie in portafoglio). Data di stacco cedola il 20 maggio 2024, record date il 21 maggio 2024 e pagamento il giorno 22 maggio 2024.