Pacchetto digitale, arriva l'ok definitivo del Parlamento europeo su DSA e DMA

(Teleborsa) - Ilha approvato in via definitiva la legge sui servizi digitali (- DSA) e la legge sui mercati digitali (- DMA). Nello specifico, ilstabilirà gliper uno spazio online più sicuro e aperto per gli utenti e condizioni di parità per le aziende negli anni a venire mentre ildefinisce norme chiare per le piattaforme online di grandi dimensioni. Mira a garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che si trova in una posizione di "" nei confronti di un gran numero di utenti abusi della propria posizione a scapito delle imprese che desiderano accedere a tali utenti.Si tratta dei due capisaldi per quanto riguarda la riforma delle normative in tema di. Il via libera definitivo dell'Europarlamento al pacchetto unico digitale, ideato per contrastare le pratiche sleali e l'abuso di posizione dominante delle big tech sui mercati, impone anche alle grandi piattaforme online una maggioresul controllo e la moderazione dei contenuti.La plenaria ha approvato il nuovo regolamento sui mercati digitali (Dma) con 588 sì, 11 contrari e 31 astenuti e la legge sui servizi digitali (Dsa) con 539 favorevoli, 54 contrari e 30 astensioni. Isaranno formalmente adottati dal consiglio e pubblicati in gazzetta ufficiale per l'entrata in vigore.