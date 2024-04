UE designa iPadOS di Apple come gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act

Apple

(Teleborsa) - Laha designatoper quanto riguarda, il suo sistema operativo per tablet, comeai sensi del(DMA). Apple ha ora sei mesi per garantire la piena conformità di iPadOS agli obblighi DMA. La DMA mira a garantire mercati contendibili ed equi nel settore digitale. Regola i gatekeeper, che sono grandi piattaforme digitali che forniscono un importante passaggio tra utenti aziendali e consumatori, la cui posizione può garantire loro ilIlla Commissione ha designato Apple come gatekeeper (così come, ByteDance,) per il suo sistema operativo iOS, il suo browser Safari e il suo App Store. Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato un'indagine di mercato per valutare se iPadOS, nonostante non soddisfi le soglie quantitative stabilite nella DMA, costituisca un importante gateway per gli utenti aziendali per raggiungere gli utenti finali e debba quindi essere designato come gatekeeper.Dall'indagine della Commissione è emerso che Apple presenta le caratteristiche di un gatekeeper in relazione a iPadOS, tra cui: ildi Apple ha superato di undici volte la soglia quantitativa, mentre il numero degli utenti finali era vicino alla soglia e si prevede che aumenterà nel prossimo futuro; gli utenti finali sono vincolati a iPadOS (Apple sfrutta il suo ampio ecosistema per disincentivare gli utenti finali dal passaggio ad altri sistemi operativi per tablet); gli utenti aziendali sono vincolati a iPadOS a causa della sua base di utenti ampia e commercialmente attraente e della sua, come le app di gioco.Sulla base dei risultati dell'indagine, la Commissione ha concluso che iPadOS costituisce unattraverso il quale gli utenti aziendali possono raggiungere gli utenti finali e che Apple gode di una posizione radicata e duratura rispetto ad iPadOS."Il Digital Markets Act è uno strumento dinamico che ci consente di affrontare le realtà dei mercati digitali - ha commentatoresponsabile della politica di concorrenza - Oggi abbiamo portato iPadOS di Apple nell'ambito degli obblighi DMA. La nostra indagine di mercato ha dimostrato che, nonostante non raggiunga le soglie, iPadOS costituisce un importante gateway su cui molte aziende fanno affidamento per raggiungere i propri clienti. La decisione di oggi garantirà che l'equità e la contendibilità siano preservate anche su questa piattaforma, oltre agli altri 22 servizi che abbiamo designato lo scorso settembre. Apple ha sei mesi per rendere iPadOS conforme al DMA".