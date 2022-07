Eni, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Eni

Eni

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 27 giugno e il 1° luglio 2022, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 11,5037 euro per azione, per uncomplessivo di, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea dell’11 maggio 2022.Dall’inizio del programma, l'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia ha acquistato 17.292.515 azioni proprie (pari allo 0,48% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 221.329.436 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino al 1° luglio, considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 34.106.871 azioni proprie deliberato dall’Assemblea dell’11 maggio 2022, Eni detiene 49.023.817 azioni proprie pari all'1,37% del capitale sociale.Intanto, a Milano,si muove in territorio negativo e si attesta a 10,67 euro, con un calo dell'1,53%.