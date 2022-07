Digital360, Value Track apprezza M&A e alza stime

Digital360

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società` quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale. La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha siglato diversi contratti didi altre aziende, continuando ad attuare la propria strategia di M&A. Con questi ultimi accordi, gli analisti stimano che Digital360 abbiaalmeno 19 milioni di euro di ricavi e 3,8 milioni di euro di EBITDA (20% di margine EBITDA).Mantenendo invariate le stime "organiche" pre M&A 2022-23 e aggiungendo al perimetro di consolidamento di Digital360 le società acquisite negli ultimi due mesi, ValueTrack ora prevede per il 2023:dalle vendite superiori a 70 milioni di euro;a 15 milioni di euro;post minorities a circa 6,7 milioni di euro;a circa 6,2 milioni di euro, con un rapporto debito netto/EBITDA pari a 0,4x, "che lascia ampio spazio per ulteriori operazioni di fusione e acquisizione".Sulla base delle stime aggiornate, ValueTrack stima unaggiornato di 5,54 euro (in aumento rispetto ai precedenti 5,37 euro, poiché la creazione di valore di 0,44 euro dalla recente attività di M&A è parzialmente compensata dal declassamento del mercato e dei multipli dei peer), che riteniamo "appropriato dato ildi Digital360 e profilo di business (ora con maggior peso anche delle attività di)".