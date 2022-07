doValue, Fitch conferma rating BB e migliora outlook a positivo

doValue

(Teleborsa) - Fitch Ratings hadi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, portandoloe ha confermato il Long-Term Issuer Default Rating () a "". Anche le obbligazioni senior di doValue da 265 milioni di euro e 300 milioni di euro, con scadenza nel 2025 e nel 2026, sono state confermate a "BB". L'outlook positivo riflette l'aspettativa di unadel franchise di doValue e di un'per cliente e area geografica, sottolinea l'agenzia di rating in una nota.Il rating riflette la forte posizione della società nel debt and real-estate servicing dell'Europa meridionale, un modello di business generativo di cassa che beneficia di, nonché una forte redditività e liquidità. Poiché i contratti di servizio del debito con grandi istituzioni possono essere individualmente rilevanti per il servicer, l'espansione di doValue hadei ricavi per cliente e area geografica.Le metriche di raccolta e redditività di doValue sononel 2021, ma le misure di lockdown al culmine della pandemia hanno dimostrato gli svantaggi dell'attenzione su NPL secured e con ticket più grandi, che richiedono per lo più lunghe procedure giudiziarie rispetto a NPL unsecured e più piccoli. In positivo, ilrapidamente la sua funzione, mentre una maggiore digitalizzazione dovrebbe mitigare il rischio di interruzioni in futuro.