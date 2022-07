La Croazia aderirà alla zona euro il 1º gennaio 2023

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'UE ha adottato oggi gli ultimi tre atti giuridici necessari per consentire alladi. Ciò completa il processo che consentirà al paese dell'area balcanica di diventare membro della zona euro e di beneficiare dell'uso della moneta comune. Ilè stato fissato a un euro per 7,53450 kune croate, si legge in un comunicato."Desidero congratularmi con il mio omologo, Zdravko Maric, e con l'intera Croazia per essere diventato il 20º paese ad aderire alla zona euro. L'. La Croazia ha soddisfatto con successo tutti i criteri economici richiesti e utilizzerà l'euro a partire dal 1º gennaio 2023", ha commentato Zbynek Stanjura, ministro delle Finanze della Repubblica ceca.L'euro è la moneta ufficiale di, ma la sua influenza si estende ben oltre i confini dell'Unione. Di fatto, 60 paesi e territori al di fuori dell'UE utilizzano l'euro come moneta o hanno ancorato la loro valuta all'euro. Nel novembre 2020, la quota dell'euro neiera del 38%, allo stesso livello del dollaro. La quota dell'euro nelleammontava a circa il 20% nel giugno 2020, a fronte del 60% circa del dollaro USA, secondo dati riportati dal Consiglio dell'UE.