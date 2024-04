Sicily by Car prosegue espansione all'estero con acquisto di 2 società in Croazia

Sicily by Car

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori in Italia nel settore dell'autonoleggio a breve termine, ha sottoscritto con gli azionisti die di, entrambe società di diritto croato con sede a Trogir, un accordo vincolante perdel capitale sociale delle due società. L'operazione consente a Sicily by Car di compiere un ulteriore passo avanti nel processo di internazionalizzazione sia per il noleggio leisure sia per il B2B."Dopo l'ingresso greenfield in Portogallo, siamo lieti di annunciare il nostro ingressocome la Croazia - ha commentato l'- Le due realtà in fase di acquisizione, Nova Gratia e Auto Dalmacija, grazie alla lungimiranza dei fondatori che hanno maturato un expertise di oltre 15 anni nel settore, condividono con il nostro gruppo l'eccellenza in termini di qualità del servizio, dimensionamento della flotta e presenza geografica".Fondata nel 2009, Nova Gratia ha una posizione di leadership nel mercato croato dell', con una flotta che nell'estate 2023 contava oltre 850 veicoli e una capillare presenza in tutto il territorio con location premium negli aeroporti (Zagreb, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula) e nei centri città (Zagreb, Split, Trogir, Opatija). Fondata nel 2016, Auto Dalmacija è unper il territorio di Spalato e la Dalmazia. Oltre alla vendita di veicoli KIA nuovi, offre servizi di riparazione, manutenzione, assistenza e consulenza sulle condizioni più favorevoli di finanziamento e assicurazione del veicolo. La società vende anche veicoli usati tra i quali spiccano i veicoli della collegata Nova Gratia.Nova Gratia e Auto Dalmacija sono entrambe partecipate da Damir Bubric, Josko Bubric, Rino Pavlov e Ana Harasic, i quali vantano oltre 15 anni di esperienza nel settore. Le società target hanno realizzato nel 2023 i seguenti risultati aggregati, al netto delle transazioni intercompany:pari a 8,1 milioni di euro,pari a 1,1 milioni di euro,negativa per 2,2 milioni di euro.L'accordo prevede l'acquisto del 100% del capitale sociale delle società target per unAlla data del closing verrà corrisposto l'importo di 3.600.000 euro, salvo aggiustamenti, ed entro i 45 giorni successivi al primo anniversario del closing verrà corrisposto un importo di 900.000 euro, salvo compensazioni. È anche previsto il pagamento ai venditori di una somma a titolo di. L'operazione viene realizzata esclusivamente attraverso il ricorso adi Sicily by Car.