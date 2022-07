Avio sale in Borsa dopo il successo nel lancio di Vega C

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, haa quota 11,42 euro per azione, in controtendenza rispetto alla debolezza di Piazza Affari e degli altri mercati europei. L'aumento odierno porta il progresso degli ultimi 7 giorni a quasi il 6%. L'azienda di Colleferro ha, il primo lancio del nuovo razzo vettore europeo, più potente, più versatile e più competitivo del precedente modello Vega. Il volo ha permesso di collaudare questo nuovo sistema di lancio e ha messo in orbita un carico utile scientifico per l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) insieme a sei CubeSat di ricerca di Italia, Slovenia e Francia."Il mio team è unico e ha attraversato tempi difficili. Abbiamo affrontato due insuccessi (di Vega, ndr) e la pandemia. All'inizio del 2022 abbiamo sofferto gli effetti negativi della guerra, ma", ha detto l', in un discorso ai dipendenti presso lo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana Francese, da dove è stato effettuato il lancio alle 15:13 ora italiana.Ranzo ha sottolineato lo sforzo di tutta l'industria spaziale europea: "Il team è molto più largo di Avio, che pur è il prime contractor. È un. I red flag odierni del sistema, per due volte, hanno testimoniato quanto siano importanti i second check e la collaborazione tra team". ", vendendo un sistema prima ancora che volasse per la prima volta", ha aggiunto, riferendosi al backlog che Vega C ha già accumulato e che potrebbe portare a un secondo lancio entro fine anno.