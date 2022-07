Partito Vega C, il nuovo lanciatore europeo costruito da Avio

Avio

(Teleborsa) - È stato, il nuovo razzo vettore europeo di progettazione e realizzazione italiana, che trasporta il satellite scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana LARES2 e 6 CubeSat di ricerca, tra cui Astrobio e Greencube, realizzati per l'ASI da INAF e Sapienza Università di Roma. Il decollo dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana Francese è avvenuto, al limite della finestra di lancio, dopo che per due volte c'erano stati dei problemi nei check finali che avvengono negli ultimi 4 minuti del countdown (la cosiddetta sequenza di sincronizzazione in cui non c'è più intervento umano). Il lancio si concluderà incon il rilascio del carico in orbita e lo spegnimento dell'ultimo stadio del razzo.Il 21° lancio di Vega dell'ESA è il primo volo della configurazione migliorata di Vega-C . Vega-C è un razzo a corpo singolo di circa 35 m di altezza con una massa in partenza di 210 tonnellate, in grado di trasportare circa 2.200 kg in un'orbita polare di riferimento a 700 km. Usando una nuova gamma di carrelli per carico utile, Vega-C è in grado di adattarsi a carichi di diverse forme e dimensioni che vanno da piccoli satelliti da solo 1 kg fino a un unico carico utile di grandi dimensioni.- il gruppo italiano quotato a Piazza Affari che è leader internazionale nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale - riveste il ruolo di. Avio è responsabile integrazione e test del motore a propellente solido P120 C (primo stadio, prodotto in joint venture con ArianeGroup), responsabile produzione, integrazione e test del motore a propellente solido Zefiro-40 (secondo stadio), responsabile produzione, integrazione e test del Zefiro-9 (terzo stadio) e responsabile integrazione e test dell'AVUM+ (il quarto stadio potenziato).Il primo satellite Lares venne lanciato dieci anni fa con il primo volo di Vega. LARES2 (LAser RElativity Satellite 2) di ASI è stato concepito e progettato dal team scientifico dele stato realizzato dall'. Si tratta di un satellite passivo di forma sferica realizzato in lega di nickel ad alta densità (424 mm di diametro e 300 kg di massa), su cui sono stati installati 303 retroriflettori CCR che lo rendono un perfetto bersaglio riflettente per l'ILRS (International Laser Ranging Service).Grazie alle misurazioni con il laser, la suae permetterà diteoricamente predetti da Einstein, ma anche di effettuare misure nell'ambito della geodesia spaziale attraverso il Centro Spaziale dell'ASI di Matera. Il Sistema LARES2 è stato sviluppato da OHB Italia, sotto la guida e il coordinamento dell'Agenzia Spaziale Italiana.