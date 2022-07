ConocoPhillips, accordo con Sempra per progetti GNL su larga scala

ConocoPhillips

(Teleborsa) -, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ha annunciato un'attraverso l'investimento in un nuovo impianto di GNL su larga scala in fase di sviluppo da parte della società di infrastrutture energetiche Sempra Infrastructure, una sussidiaria di, nella contea di Jefferson, Texas. ConocoPhillips ha stipulato un accordo con Sempra per acquisire unae un prelievo di GNL equivalente a circa 5 milioni di tonnellate all'anno (Mtpa) dal progetto Port Arthur LNG."ConocoPhillips è stata una forza trainante nel settore del GNL da quando abbiamo contribuito ad aprire il mercato atlantico del GNL a partire dagli anni '50, e poi il mercato dell'Asia-Pacifico consegnando il primo carico di GNL alla baia di Tokyo nel 1969 - ha affermato Ryan Lance, presidente e CEO - La decisione di stipulare questo accordo con Sempra ci offre, rafforzando il nostro impegno admentre passiamo a un futuro a basse emissioni di carbonio".Le società valuteranno anche lo sviluppo di progetti a basse emissioni di carbonio, incluso unper l'impianto GNL di Port Arthur, e Sempra Infrastructure avrà l'opportunità di partecipare a progetti di cattura e sequestro del carbonio sviluppati da ConocoPhillips in Texas o Louisiana in relazione al progetto Port Arthur LNG.Inoltre, gli accordi stipulati offrono a ConocoPhillips l'opportunità di acquisire il prelievo e una partecipazione azionaria nello sviluppo, da parte di Sempra, delche sarà situato a nord di Ensenada, Baja California, Messico. Questa futura espansione dell'esistente progetto Energia Costa Azul si trova in una posizione ideale per rifornire i mercati dell'Asia e del Pacifico.