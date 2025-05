Salesforce, accordo da 8 miliardi di dollari per l'acquisizione di Informatica

Salesforce

Informatica

(Teleborsa) -, colosso statunitense del cloud computing e del CRM AI, ha stipulato undi, leader nell'enterprise AI-powered cloud data management, per un, al netto dell'attuale investimento di Salesforce in Informatica. Secondo i termini dell'accordo, i possessori di azioni ordinarie di Classe A e Classe B-1 di Informatica riceveranno 25 dollari in contanti per azione.L'acquisizione rafforzerà la solida base dati di Salesforce, fondamentale per l'implementazione di un'intelligenza artificiale agentica potente e responsabile. La combinazione del ricco catalogo dati, dell'integrazione dei dati, della governance, della qualità e della privacy, della gestione dei metadati e dei servizi di Master Data Management (MDM) di Informatica con la piattaforma Salesforce creerà un', consentendo agli AI agent di operare in modo sicuro, responsabile e su larga scala in tutta l'azienda moderna."Insieme, Salesforce e Informatica creeranno la piattaforma dati più completa e pronta per gli agenti del settore - ha dichiarato- Unendo la potenza di Data Cloud, MuleSoft e Tableau alle funzionalità avanzate di gestione dei dati leader del settore di Informatica, consentiremo agli agenti autonomi di offrire risultati più intelligenti, più sicuri e più scalabili per ogni azienda, rafforzando significativamente la nostra posizione nel mercato dei dati aziendali da oltre 150 miliardi di dollari".In base ai termini dell'accordo, Salesforce acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di Informatica che non siano già in suo possesso. L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Salesforce e Informatica e si prevede chedi Salesforce, subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni normative richieste e al soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura. Glidel potere di voto delle azioni ordinarie di Classe A e Classe B-1 di Informatica hanno rilasciato unche approva l'operazione. L'operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità presente nel bilancio di Salesforce e nuovo debito.