BlackRock, utili in calo del 30% in Q2. Deflussi da gestione attiva

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,12 miliardi di dollari, o 7,36 dollari, nel secondo trimestre del 2022, in diminuzione del 30% rispetto agli 1,61 miliardi, o 10,45 per azione, dello stesso periodo del 2021. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 7,90 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Lesono diminuite del 6% a 4,52 miliardi di dollari. Gli(AUM) si sono attestati a 8,49 trilioni di dollari, in calo dell'11% rispetto ai 9,50 trilioni di dollari di un anno fa (e ben sotto i 10,01 trilioni di dollari del quarto trimestre 2021)."La prima metà del 2022 ha portato- ha commentato il- Gli investitori stanno navigando contemporaneamente su inflazione elevata, tassi in aumento e il peggior inizio d'anno sia per le azioni che per le obbligazioni in mezzo secolo, con gli indici azionari e obbligazionari globali in calo rispettivamente del 20% e del 10%"."BlackRock ha generato afflussi netti per 90 miliardi di dollari nel secondo trimestre, dimostrando ancora una volta la- ha aggiunto - La nostra connettività con i clienti non è mai stata così forte. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo registrato oltre 460 miliardi di dollari di afflussi netti che riflettono una crescita organica della commissione di base del 5%".Glinel trimestre sono stati di 90 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto agli 81 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2021. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, -10 miliardi arrivano dalla, 79 miliardi da, 21 miliardi dal Cash management e -0,3 miliardi dall'advisory.Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto 28,6 miliardi sono in, 36,1 miliardi in, 1,4 miliardi ine 2,5 in