Asset digitali: USA guidano i deflussi, Germania resta ottimista

(Teleborsa) - Gli asset digitali hanno registrato deflussi per un totale di 2 miliardi di dollari la scorsa settimana, il valore più elevato da febbraio diquest’anno. Si tratta della, con un totale che raggiunge ora $3,2 miliardi. E' quanto emerge dall'ultimo report settimanale di, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.È verosimile che la combinazione tra incertezza sulla politica monetaria e vendite massicce da parte di grandi player del settore crypto sia la principale causa di questa recente fase negativa. Il calo dei prezzi ha fatto scendere il totale degli(AuM) negli ETP su asset digitali dal picco di inizio ottobre, pari a 264 miliardi di dollari, a 191 miliardi di dollari, con un ribasso del 27%.Il sentiment negativo è stato largamente diffuso a livello geografico; gli, in particolare, hanno registrato il 97% dei deflussi, per un totale di 1,97 miliardi di dollari, seguiti dacon deflussi rispettivamente di 39,9 milioni e 12,3 milioni. Gli, invece, hanno giocato in controtendenza, vedendo nella recente debolezza dei prezzi un’opportunità, con afflussi per un totale di 13,2 milioni.ha subito la maggiore pressione dal sentiment negativo, con deflussi per un totale di 1,38 miliardi la scorsa settimana; questa serie di deflussi di tre settimane rappresenta ora il 2% del totale degli asset in gestione (AuM).ha fatto proporzionalmentepeggio, con deflussi di $689 milioni la scorsa settimana, pari al 4% dell’AuM. Anchehanno registrato deflussi minori, rispettivamente di 8,3 milioni e 15,5 milioni.Gli investitori alla ricerca di maggiore sicurezza hanno aggiunto 69 milioni agli ETP multi-asset nelle ultime tre settimane, mentre gli ETP in short-Bitcoin hanno registrato afflussi per 18,1 milioni nello stesso periodo.