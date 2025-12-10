Asset digitali in ripresa: ETP in crescita con afflussi settimanali a 716 milioni di dollari

(Teleborsa) - Glihanno registrato una seconda settimana consecutiva di afflussi, per un totale di 716 milioni di dollari, a conferma del progressivo miglioramento del sentiment. E' quanto emerge dal consueto report settimanale di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency.I dati giornalieri - spiega l'analista James Butterfill, Head of Research di CoinShares - sembra hanno evidenziato lievi deflussi giovedì e venerdì, che si ritiene siano stati una risposta ai dati macroeconomici statunitensi che indicano persistenti pressioni inflazionistiche. Gli asset totali in gestione sono aumentati del 7,9% rispetto ai minimi di novembre, raggiungendo i $180 miliardi, ma rimangono ben aldi sotto del massimo storico di 264 miliardi di dollari.È incoraggiante notare che quasi, con i più significativi negli Stati Uniti, in Germania e in Canada, rispettivamente per 483 milioni, 96,9 milioni e 80,7 milioni di dollari.è stato il principale beneficiario, registrando afflussi per $352 milioni e portando gli afflussi da inizio anno (YTD) a 27,1 miliardi di dollari - comunque al di sotto dei 41,6 miliardi registrati nel 2024. Lo short-Bitcoin ha registrato deflussi per 18,7 milioni, i più consistenti da marzo 2025. In quell’occasione, i deflussi coincisero con un livello di prezzo simile, suggerendo che, anche ora, gli investitori negli ETP ritengano che l’attuale fase di sentiment negativo possa aver già segnato il punto di minimo.XRP continua a registrare forti afflussi, per un totale di 245 milioni la scorsa settimana, portando il totale da inizio anno (YTD) a 3,1 miliardi, superando di gran lunga i 608 milioni registrati nel 2024. Anche Chainlink ha visto afflussi relativamente consistenti, per un totale di 52,8 milioni la scorsa settimana, il valore più alto mai registrato, rappresentando oltre il 54% degli asset under management (AuM).