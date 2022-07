Cina, effetto Covid sul PIL: brusca frenata, il dato

(Teleborsa) -per lache, nel secondo trimestre,in crescita annua dello 0,4% (dato decisamente inferiore alle attese degli analisti)così unper le politiche dellcostata tra l'altro ailIl dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, è il peggiore dal -6,8% di inizio 2020, nel pieno della pandemia, e, come detto, è inferiore alle attese degli analistie al primo trimestre (+4,8%). Su base congiunturale, invece, si registra unDal 2020, infatti, il Paese applicaper frenare in maniera drastica l'espansione dei contagi. Proprio in quest'ottica, il lockdown di due mesi a Shanghai in primavera che ha comportato un calo del 13,7% del Pil regionale nel secondo trimestre. A giugno in Cina le vendite al dettaglio, principale indicatore della spesa delle famiglie, hanno comunque segnato un forte rimbalzo (+3,1% su un anno), dopo il terzo mese consecutivo di calo a maggio (-6,7%). Da parte sua, la produzione industriale e' aumentata il mese scorso del 3,9% in un anno, dopo lo 0,7% di maggio.l'andamento delche nel mese di giugno si sono nuovamente contratti (-0,5% anno su anno), secondo mese di calo.Inoltre,da parte dei promotori per l'avanzamento dei cantieri o per la consegna delle chiavi, sottolinea l'economistadella banca ANZ.Intanto, nel mese di giugno,, in prevalenza petrolio e gas, è salito del 56,3% annuo, a 9,7 miliardi di dollari, in scia agli sconti sui prezzi offerti dal Cremlino dopo che Usa, Ue e alleati hanno sospeso la gran parte degli acquisti in risposta all'aggressione di Mosca ai danni dell'Ucraina. L'export, secondo i dati delle Dogane cinesi, è invece sceso delNei primi sei mesi dell'anno, l'interscambio della Cina con(77 miliardi di dollari). Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, nel 2021 la Cina ha comprato il 20% dell'export di greggio russo.