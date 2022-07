Mims, 50 milioni di euro di incentivi per l’acquisto di autobus ecologici per servizi turistici e lunga percorrenza

(Teleborsa) - Incentivi pari aper l’acquisto didi ultima generazione da destinare ai servizi di lunga percorrenza e turistici. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato ilche stabilisce la ripartizione delle risorse e i criteri e le modalità per accedere al contributo che ha l’obiettivo di favorire la transizione ecologica riducendo le emissioni climalteranti nei trasporti. Nello specifico, glisono rivolti alle imprese di trasporto passeggeri per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica, ad elevata sostenibilità ecologica, con eventuale e contestuale rottamazione di mezzi obsoleti. Una misura analoga è già stata adottata per il settore del trasporto merci.Della cifra complessiva, 25 milioni di euro sono destinati all’acquisto di autobus delle categorie M2 e M3 ad alimentazione, ibrida,e gli altri 25 milioni all’acquisto di autobus delle stesse categorie ad alimentazione a, con motore euro VI step E o superiore. Gli incentivi, la cuiè stata decisa a seguito dell’interlocuzione con le associazioni di categoria delle imprese del settore e dei costruttori di veicoli, vanno da 70.000 euro per l’acquisto di autobus elettrici con oltre ventidue posti (quelli per i servizi turistici) a 50.000 euro per gli autobus elettrici con un numero di posti fino a ventidue e per quelli a Cng e Lng oltre ventidue posti, a 40.000 euro per gli autobus alimentati a gasolio con più di ventidue posti, a 20.000 euro per i mezzi sempre a gasolio fino a ventidue posti di massa non superiore a cinque tonnellate. A queste cifre si aggiunge ladi 5.000 euro per ogni veicolo rottamato di classe inferiore a euro VI.