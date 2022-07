Prysmian svilupperà due nuove interconnessioni sottomarine

Prysmian Group

(Teleborsa) -si èassegnate da Red Eléctrica, il gestore dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica spagnola, per lo sviluppo di due progetti: un'per la trasmissione di energia trae un'altra interconnessione sottomarina tra l'(città spagnola sulla costa settentrionale africana).Una sfida tecnologica nell'ambito della qualeper la progettazione, la fornitura, l'installazione e il collaudo di un sistema a doppio circuito in cavo sottomarino tripolare da 66 kV per la trasmissione di energia ad alta tensione in corrente alternata (HVAC - High Voltage Alternating Current) dotato di isolamento in EPR e armatura sintetica per collegare Tenerife e La Gomera a una profondità di quasi 1.150 m, un record per un cavo tripolare da 66 kV, nonché un sistema a doppio circuito in cavo sottomarino tripolare da 132 kV per la trasmissione di energia HVAC dotato di isolamento in XLPE e armatura sintetica per collegare l'entroterra spagnolo e Ceuta attraverso lo Stretto di Gibilterra alla profondità massima di 900 m. I due sistemi comprendonorelativi al doppio collegamento tra l'entroterra spagnolo e Ceuta.I cavi sottomarini saranno prodotti negli stabilimenti di(Germania) e(Finlandia), due dei centri di eccellenza tecnologica e produttiva del Gruppo per questa tipologia di cavi. I cavi terrestri saranno invece realizzati dallo stabilimento locale del Gruppo a Vilanova (Spagna). Le operazioni in mare saranno eseguite con una delle navi posacavi di Prysmian (Giulio Verne). Il collaudo di entrambi i sistemi in cavo è previsto per il 2025."Questa assegnazione conferma la fiducia reciproca e il rapporto duraturo tra Red Eléctrica e Prysmian Group, in quanto è l'ultima di una serie di progetti sviluppati insieme in Spagna per migliorare l'affidabilità della rete elettrica nazionale. Siamo orgogliosi di sostenere la Spagna nel raggiungere i suoi obiettivi di Transizione Energetica al 2030, attraverso la fornitura dei nostri sistemi in cavo sottomarino e terrestre all'avanguardia" ha dichiaratoPrysmian Group può vantare un solido track record nello sviluppo di interconnessioni sottomarine in Spagna: Spagna-Marocco, Penisola Iberica-Mallorca, Ibiza-Mallorca e Lanzarote-Fuerteventura.