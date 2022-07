Trevi, depositate liste per rinnovo CdA: confermato l'AD Caselli

Trevi

(Teleborsa) - Con riferimento all'di, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, convocata per il giorno 11 agosto 2022 (occorrendo per il giorno 12 agosto 2022 in seconda convocazione), è stato comunicato cheper il rinnovo del consiglio di amministrazione e una lista per il rinnovo del collegio sindacale. Le liste sono state presentate da CDPE Investimenti, che detiene una partecipazione pari al 25,674% del capitale, anche per conto di Polaris Capital Management LLC, titolare di una partecipazione pari al 24,132%.La lista dei candidati alla carica di amministratore risulta così composta:(candidato alla carica di),(candidato alla carica di), Bartolomeo Cozzoli (indipendente), Davide Contini (indipendente), Davide Manunta, Alessandro Piccioni (indipendente), Sara Kraus (indipendente), Elisabetta Oliveri (indipendente), Manuela Franchi (indipendente), Anna Zanardi (indipendente), Cristina De Benetti (indipendente).