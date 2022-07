Crowdinvesting, PoliMi: "Superato il miliardo di euro di raccolta ma compare primo segno negativo"

(Teleborsa) - L'è in buona salute e gli ultimi 12 mesi hanno visto un'ulteriore crescita del mercato rispetto all'anno precedente, con 430,60 milioni di euro raccolti (+27%). Ma per la prima volta, confrontando il primo semestre 2022 con la seconda parte del 2021, compare un segno negativo (-2,2%). Inoltre le percentuali di aumento non sono a tre cifre, come si era verificato nei tre anni precedenti. Le piattaforme attive sono 90, con una raccolta complessiva che per la prima volta dal 2014 ha abbondantemente superato il miliardo di euro (1.129,80 milioni), confermando come il crowdinvesting sia un'ottima opportunità per le imprese che vogliono finanziarsi (in particolare per startup e PMI, più in difficoltà nel trovare capitali) e per gli investitori a caccia di rendimenti. Interessanti i 129 progetti di equity crowdfunding focalizzati sulla sostenibilità in chiave ESG, che hanno raccolto 58,26 milioni di euro. Questa la fotografia scattata dalrealizzato dallPresentato questa mattina lo studio ha analizzato gli ultimi 12 mesi fino alla data del 30 giugno."La novità rilevante è il rinvio della scadenza, prevista inizialmente per novembre 2022, entro la quale le piattaforme europee già operative devono adeguarsi alle procedure previste dal nuovo Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers) – commenta–, così da rendere più uniformi le norme fra portali equity e lending e favorire l'operatività cross-border. La nuova scadenza fissata pochi giorni fa dalla Commissione Europea è novembre 2023. In Italia abbiamo assistito a un vivace dibattito sul ritardo accumulato nella definizione di alcuni punti importanti, fra cui le competenze fra Consob e Banca d'Italia. Noi auspichiamo che, ormai scongiurato il pericolo di uno stop nell'operatività, a novembre si proceda senza indugio a definire tutto quello che occorre per dare certezze agli operatori italiani e metterli in condizione di competere con i peer europei, così come è nello spirito del Regolamento ECSP. Non vorremmo ritrovarci a luglio 2023 esattamente nella stessa situazione".Più in dettaglio, laè stata pari a 97,79 milioni di euro per i progetti non immobiliari (con un certo calo nel primo semestre 2022) cui vanno aggiunti i 44,10 milioni per quelli immobiliari. In aumento isaliti a 37,63 milionidi euro: questo segmento non esisteva fino al primo semestre 2020 ed è cresciuto del 68,7%. Icontribuiscono nell'ultimo anno con 65,49 milioni di euro prestati a persone fisiche (+51,7% nonostante le poche piattaforme attive) e 102,44 milioni a imprese tramite portali generalisti (in calo nel primo semestre 2022), più 83,15 milioni da portali specializzati nell'immobiliare, al contrario in buon aumento negli ultimi 6 mesi (+56,7%) grazie soprattutto alla proliferazione dei portali.Quanto al, come previsto dai ricercatori continua la sua corsa: le piattaforme dedicate sono oggi 27 e hanno raccolto in 12 mesi ben 127,25 milioni di euro, +38,1% rispetto al periodo precedente. La dimensione del mercato cresce poi sensibilmente se si considera anche ilche erogano prestiti a persone fisiche e a imprese senza però raccolta dai piccoli risparmiatori di Internet: le 3 piattaforme Younited Credit, Credimi e Opyn negli ultimi anni hanno erogato quasi 4 miliardi di euro, a riprova della necessità di coinvolgere anche fondi e investitori professionali se si vuole scalare i finanziamenti in modo significativo.