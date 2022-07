Autostrade Meridionali chiude 1° semestre con utile di 16 milioni

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2022 con un, in aumento rispetto a 7 milioni del primo semestre 2021.pari a 33,88 milioni di euro sono in diminuzione del 15,44% rispetto allo stesso periodo del 2021 (40,1 milioni di euro), essenzialmente dovuto alla contrazione dei ricavi da pedaggio (-44,5%). L', pari a 22,77 milioni di euro, è in aumento rispetto ai 13,86 milioni di euro del 2021, mentre l'si porta a 23,97 milioni di euro in crescita rispetto ai 13,4 milioni di europrecedenti.Il 31 marzo 2022 èper l’esercizio dellae sono stati trasferiti al subentrante la tratta autostradale, le relative pertinenze e gli altri beni connessi. Questo ha dato luogo all'di euro dei complessivi 442,9 milioni del valore di subentro.è negativo per 26,5 milioni di euro rispetto al valore positivo di 7,1 milioni di euro del primo semestre 2021.