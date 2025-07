Lindt & Sprungli alza guidance su vendite con fidelizzazione consumatori e premiumizzazione

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha registrato unadell'11,2% nel, con un fatturato totale di 2,35 miliardi di franchi svizzeri (primo semestre 2024: 2,16 miliardi di franchi svizzeri, 7%). La crescita delle vendite in franchi svizzeri è stata del 9,0%. Questo solido risultato è stato positivamente influenzato dai necessari aumenti di prezzo del 15,8%. La bassa elasticità al prezzo, soprattutto in Europa, ha portato a un moderato calo del rapporto Volume/Mix del -4,6%. La performance dinamica di prodotti core come Lindor ed Excellence, unita a innovazioni di prodotto come il cioccolato Lindt Dubai Style, ha trainato la crescita e contribuito alla performance del Gruppo.L'è stato pari a CHF 259,2 milioni, con un margine EBIT dell'11,0% (primo semestre 2024: CHF 292,3 milioni e 13,5%, incluso un effetto una tantum derivante dalla risoluzione di una controversia legale). Il continuo e rigoroso controllo dei costi, gli incrementi di efficienza, l'ottimizzazione dei processi e gli aumenti di prezzo, che hanno compensato l'aumento dei costi del cacao, hanno contribuito alla redditività. L'è stato di CHF 188,9 milioni (primo semestre 2024: CHF 218,0 milioni)."Sononel primo semestre dell'anno - ha commentato il- Abbiamo dimostrato resilienza in un contesto di mercato difficile. Innovazioni come il nostro cioccolato Lindt Dubai Style non sono solo nuovi prodotti, ma riflettono il modo in cui ci relazioniamo con i nostri consumatori e rafforziamo il nostro posizionamento premium".Sulla base della "costante fidelizzazione dei consumatori e del trend in atto verso la premiumizzazione", Lindt & Sprungli2025 e prevede attualmente una crescita organica delle vendite del 9-11% (in precedenza del 7-9%) e un aumento del margine EBIT nella fascia bassa, tra 20 e 40 punti base. Per gli anni successivi al 2025, il Gruppo ribadisce i suoi obiettivi strategici di crescita organica delle vendite a medio-lungo termine del 6-8%, con un miglioramento del margine operativo di 20-40 punti base all'anno.