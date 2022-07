Crisi Governo, dalle emergenze al Pnrr "niente pause": il lavoro delle Camere sciolte

(Teleborsa) - Guerra in Ucraina, pandemia, crisi energetica, inflazione e Pnrr. Sebbene con lo scioglimento delle Camere e la convocazione di nuove elezioni il Governo incontra limitazioni nella sua attività dispone comunque di strumenti per intervenire sulle esigenze presenti e su quelle che si presenteranno nei mesi che intercorrono tra la decisione di oggi e l'insediamento del nuovo Esecutivo. E, come ha sottolineato ieri il, "il periodo che attraversiamo non consente pause"."Dobbiamo far fronte – ha ribadito ili nel suo intervento introduttivo alla riunione del Cdm – alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia. Dobbiamo portare avanti l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà".A Camere sciolte, per prassi consolidata, si interrompe l'attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere ma ci sono delle eccezioni per cui deputati e senatori vengono richiamati nel rispettivo emiciclo a svolgere l'Secondo la prassi, queste eccezioni sono legate alla particolare natura e urgenza di alcuni adempimenti.Il Governo sarà impegnato, innanzitutto, a portare avanti il lavoro diPer assicurarsi anche la prossima tranche da 19 miliardi andranno infatti approvati i decreti attuativi della riforma della giustizia civile, penale e tributaria (se verrà chiusa in Parlamento), quelli che rivedono il codice degli appalti e, dopo il via libera che si otterrà grazie allo stralcio delle norme sui taxi, anche quelli del ddl sulla concorrenza.Nonostante i limiti posti all'attività legislativa le Camere possono procedere all'Sul tavolo vi sono ilche il governo Draghi si appresta ad approvare per ridurre gli effetti dell'aumento del costo dell'energia e per sostenere famiglie e imprese e che passerà ai due rami del Parlamento per la conversione, ma anche ile illa cui discussione generale è stata calendarizzata rispettivamente il 25 luglio e il primo agosto. Nel frattempo bisognerà riprendere il lavoro per mettere a punto il, che dovrebbe valere attorno a 10 miliardi, da varare tra fine luglio e inizio agosto.Un'altra 'tipologia' di provvedimenti che può proseguire il proprio iter nonostante lo scioglimento delle Camere è quella deisu cui ci sia il consenso unanime dei gruppi parlamentari perché ritenuti urgenti e purché siano ininfluenti sugli esiti della crisi. È il caso del(che approda nell'aula di Montecitorio domani) ma anche delsecondo quanto stabilito dalla capigruppo della Camera. La discussione generale sul provvedimento è stata calendarizzata lunedì 25 luglio ed è stata la decisione da parte del governo di stralciare l'articolo 10 sui taxi e gli ncc (osteggiato in particolare dalla Lega) a sbloccare evidentemente l'unanimità.Una delle urgenze da affrontare, in base all'andamento della pandemia, potrebbe essere anche ilcon eventuali nuovi provvedimenti e il piano per accelerare con la quarta dose agli over 60.Ci sono poi i(quando la loro approvazione sia necessaria ad adempiere tempestivamente ad obblighi internazionali); gli atti dovuti perché legati all'attuazione di obblighi o impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e i disegni di legge di assestamento e rendiconto. Tra i dossier aperti a Bruxelles figura la gestione della emergenza energetica con martedì prossimo il consiglio straordinario dell'Energia per approvare il piano dei tagli al consumo di gas.A settembre, infine, l'appuntamento sarà con lache aggiornerà il quadro macro-economico ma senza dare indicazioni delle nuove politiche: il documento potrebbe non avere il quadro programmatico, ma solo quello tendenziale a legislazione vigente.