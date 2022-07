ESG, Intesa Sanpaolo: confermate certificazioni per salute e sicurezza sul lavoro, ambiente ed energia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ricevuto la conferma delledei Sistemi di Gestione Integrati Salute e Sicurezza, Ambiente ed Energia in linea con i migliori standard nazionali e internazionali (ISO 45001:2018 Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ISO 14001:2015 Gestione Ambientale, ISO 50001:2018 Gestione Energetica) da parte di, primario ente di certificazione internazionale.È stata inoltre attestata la conformità all’applicazione della“Linea guida per il lavoro in sicurezza durante la pandemia COVID 19” e del protocollo “Biosafety Trust Certification”, il primodei sistemi di gestione per?prevenire e mitigare il propagarsi delle infezioni?a?tutela della salute?delle persone da. La nuova certificazione valorizza un insieme di best practice di riferimento per minimizzare i rischi di diffusione delle epidemie nei?luoghi di aggregazione quali i posti di lavoro.Intesa Sanpaolo è da sempre attenta allaattraverso una strategia articolata e pluriennale che ha consentito al Gruppo di ricevere diversi riconoscimenti, tra cui l’inserimento nei principali indici di sostenibilità internazionali. Nell’ambito dell’adesione alla, il Gruppo si è impegnato a raggiungere zero emissioni nette proprie entro il 2030 - con il ~60% di riduzione già raggiunta nel 2020 rispetto al 2008 - e ad arrivare al 100% di energia rinnovabile acquistata a livello di Gruppo nel 2030 (livello già raggiunto nel 2021in Italia per filiali e immobili).