MEF, in asta 6 miliardi euro BOT 6 mesi il 27 luglio

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato. In particolare, saranno collocati BTP con scadenza 31/01/2023 e ISIN IT0005500035. I titoli vanno in asta martedì 27 luglio. La data di regolamento è venerdì 29 luglio. In scadenza il 29 luglio 2022 ci sono 6,38 miliardi di euro di BOT 6 mesi.I BOT sono posti all'asta con il, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto. I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro.