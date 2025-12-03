Milano 12:57
Inditex, fatturato e utile in crescita nei 9 mesi

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025, Inditex, società spagnola che controlla la catena Zara, ha continuato a registrare una performance operativa molto positiva, con un fatturato di 28,2 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

L'EBITDA è aumentato del 4,2%, raggiungendo 8,3 miliardi di euro. L'utile lordo è aumentato del 3,2% a quota 16,8 miliardi di euro, con un margine lordo che ha raggiunto il 59,7% (+27 punti base)., mentre l'utile netto ha registrato un incremento del 3,9% attestandosi a 4,6 miliardi di euro.

Continua la generazione di forte liquidità. La posizione di cassa netta è stata 11,3 miliardi di euro alla fine del periodo.

