Inditex, fatturato e utile in crescita nei 9 mesi

Inditex

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025,, società spagnola che controlla la catena Zara, ha continuato a registrare una performance operativa molto positiva, con undi euro, inrispetto allo stesso periodo dell’anno precedenteL'EBITDA è aumentato del 4,2%, raggiungendo 8,3 miliardi di euro. L'utile lordo è aumentato del 3,2% a quota 16,8 miliardi di euro, con un margine lordo che ha raggiunto il 59,7% (+27 punti base)., mentre lha registrato unattestandosi adi euro.Continua la generazione di forte liquidità. La posizione di cassa netta è stata 11,3 miliardi di euro alla fine del periodo.