MEF, il 27 novembre in asta BTP e CCTeu per massimi 9,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta giovedì 27 novembre 2025. La data di regolamento è lunedì 1 dicembre 2025.In particolare, vanno in asta 2,25-2,75 miliardi di euro dicon scadenza 01/02/2031 e cedola annuale al 2,85%, 2,25-2,75 miliardi di euro dicon scadenza 01/02/2036 e cedola annuale al 3,45%, 3,5-4 miliardi di euro dicon scadenza 15/04/2035 e cedola annuale al 2,40%.A decorrere dalla presente emissione, i BTP 10 Anni (03 nov 2025/01 feb 2036 ISIN IT0005676504) sono ammessi all'attività di