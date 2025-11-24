Milano 17:35
MEF, il 27 novembre in asta BTP e CCTeu per massimi 9,5 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 9,5 miliardi di euro di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta giovedì 27 novembre 2025. La data di regolamento è lunedì 1 dicembre 2025.

In particolare, vanno in asta 2,25-2,75 miliardi di euro di BTP 5 Anni con scadenza 01/02/2031 e cedola annuale al 2,85%, 2,25-2,75 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/02/2036 e cedola annuale al 3,45%, 3,5-4 miliardi di euro di CCTeu con scadenza 15/04/2035 e cedola annuale al 2,40%.

A decorrere dalla presente emissione, i BTP 10 Anni (03 nov 2025/01 feb 2036 ISIN IT0005676504) sono ammessi all'attività di stripping.
