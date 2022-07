Agenzia Entrate subisce attacco hacker gang russa LockBit

Tinexta

(Teleborsa) -che le ha sottratto. Lo conferma, la società della della cybersicurezza del gruppo, che conferma l'attacco da parte dellaSarebbe stata LockBit a pubblicare nel dark web la notizia di aver sottratto dati dalla Agenzia delle Entrate, lanciando unper il pagamento dele la restituzione di documenti (scansioni, rapporti finanziari, contratti) ed annnciando che arriveranno a breve gli screenshot esemplificativi dei dati trafugati. In caso contrario, tutti i documenti sottratti saranno pubblicati., divenuta nell'ultimo trimestre di gran lunga la cybergang più attiva a livello mondiale nelle attività di ransomware, con oltre 200 attacchi messi a segno tra aprile e giugno", afferma, Ceo di Swascan, spiegando "il ransomware continua a essere la principale arma dei Criminal Hacker e, di conseguenza, il principale pericolo per aziende pubbliche e private". Nel secondo trimestre si è registrato une laAl momento sono in corso indagini dellae dei, che ha incaricato anche ladi verificare se l’Agenzia sia stata effettivamente vittima di un attacco hacker.