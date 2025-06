L’Agenzia del Demanio pubblica la Rendicontazione di Sostenibilità 2024: investimenti per 4,7 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel 2024 glidell'hanno raggiunto un valore complessivo di: l’85% degli interventi ha riqualificato aree urbane dismesse, restituendole alla vita attiva delle comunità; il 57% delle operazioni ha integrato misure di resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici; il 100% degli interventi è stato progettato senza consumo di nuovo suolo; il 42% ha adottato strategie di recupero sostenibile del territorio. Sono alcuni dei numeri contenuti nelladell'Agenzia pubblicata oggi.Redatto su base volontaria e sottoposto per la prima volta ad asseverazione indipendente, ilrappresenta uno strumento di trasparenza e responsabilità dell’Ente per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile.In una nota l'Agenzia ha sottolineato che "nel mutato contesto post pandemico, caratterizzato da crisi climatiche, energetiche e da nuovi scenari geopolitici" ha deciso di passare da una "gestione conservativa" a una "del"che pone al centro l’Utenza, il cittadino, le PA utilizzatrici e l’immobile pubblico come strumento di sviluppo sociale ed economico che concorre alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere delle nostre città". La misurazione dei risultati è affidata a un sistema di indicatori (KPI), anche in ottica ESG, coerente con gli standard internazionali.Per la prima volta abbiamo sottoposto ad asseverazione la rendicontazione di sostenibilità dell’Agenzia, redatta su base volontaria - ha sottolineato il Direttore dell’Agenzia del Demanio,-. Ciò a testimonianza dell’impegno dell’Agenzia a misurare i progressi raggiunti in termini di sostenibilità ambientale e sociale in linea con gli indirizzi del MEF. Raccontare con numeri e risultati i progetti, le iniziative e i driver della nuova visione sulla cura del patrimonio immobiliare dello Stato favorisce la partecipazione e la condivisione, accelera gli interventi avviati e alimenta comportamenti e scelte improntate alla sostenibilità, moltiplicando così gli effetti dell’impatto rigenerativo. Il nostro patrimonio immobiliare pubblico, le nostre città, hanno una storia, un’identità che deve essere valorizzata e portata alla memoria per riscoprire bellezza, creatività e capacità di innovazione".L’approccio sostenibile dell’Agenzia del Demanio riguarda anche la valorizzazione dei propri, il loro sviluppo professionale e l’attenzione al benessere in un ambiente di lavoro basato sul rispetto delle diversità, su equità e inclusione. Nel 2024, l’Agenzia ha erogato, ha rafforzato le politiche di welfare e di conciliazione vita-lavoro, attivato programmi di empowerment, leadership e pari opportunità, con il 40% di donne in ruoli di responsabilità.