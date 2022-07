Dl aiuti, Castelli: governo lavora ad azzeramento Iva su pane e pasta

(Teleborsa) - Il governo sta studiando la possibilità di azzerare l'sue ridurla dal 10% al 5% su. La conferma è arrivata dalla vice ministra dell'economia. "È un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro – ha dichiarato ai microfoni di Radio 24 – si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani, interverremo in questo senso nel"."Stiamo riassestando in queste ore il decreto, leche vengono dall'assestamento sono di più, stiamo contando perché l'aumento deierode un po' queste risorse, ma non è una misura in deficit come tutti i decreti che abbiamo fatto quest'anno", ha spiegato la vice ministra Castelli precisando chesono una "cifra possibile, Molto vicina alla realtà". Castelli ha quindi sottolineato che "Se non fosse caduto ilprobabilmente avremmo fatto questo decreto di luglio e anche altri interventi prima della Legge di Bilancio"."È unche stiamo facendo – ha dichiarato Castelli –. Io lo dico da un paio di mesi, siamo in piena, mai così alta dall'86. Questo è un fenomeno che erode tantissimo ildegli italiani. E lo stiamo vedendo su alcuni prodotti. E quindi una delle cure dell'inflazione è proprio questa. Io l'ho detto in questi mesi, anche perché l'Europa ci chiede di fare unadell'Iva e quindi ho proposto di anticiparla".Castelli ha quindi precisato che "ora stiamo parlando di alcuni beni, quelli soprattutto alimentari, anche se rispetto all'86 oggi rappresentano solo 1/5 deldegli italiani. Anche se noi crediamo, come Insieme per il Futuro, che vada fatto un passo in più e quindi sullasi debba costruire una riduzione dell'Iva su alcuni prodotti in maniera strutturale". In particolare, ha aggiunto, "pensiamo, oltre agli alimentari, quelli di cui si parla oggi sui giornali carne, pasta, quelli necessari anche a beni come le bollette, come i prodotti della natalità e ai farmaci. Avevamo già lavorato anche su questa linea per renderlo strutturale. In questo momento sulla Legge di Bilancio vuol dire affrontare bene anche i prossimi anni" ha concluso.