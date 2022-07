Trenitalia, parte il Cashback di CartaFRECCIA

(Teleborsa) - Tutti ipossonoper l'acquisto di biglietti e carnet Frecce.In particolare, si legge su Fs News il portale di informazione del Gruppo Ferrovie dello Stato, per biglietti singoli e carnet, per se stessi o per un'altra persona, 300 punti danno diritto a uno sconto di dieci euro sul titolo di viaggio acquistato, 600 punti a 20 euro. Ilè applicabile su un importo minimo di 20 euro, nel caso si utilizzino 300 punti, o di 40 euro se si utilizzano 600 punti.Utilizzare il: direttamente nella fase di acquisto del biglietto, su Trenitalia.com o su App Trenitalia selezionando, prima del pagamento, la voce "Cashback CartaFRECCIA". E' inoltre disponibile presso Biglietterie e FrecciaClub/Lounge.L'iniziativa rientra fra le, con il treno che è il mezzo più conveniente e comodo, e anche per gli spostamenti per business. L'obiettivo di Trenitalia e di tutto il Polo passeggeri del Gruppo FS Italiane, di cui la stessa Trenitalia è capofila, è offrire dei collegamenti integrati anche con altre modalità di trasporto per dare al passeggero soluzioni door to door.