ACEA: utile sale a 183 milioni (+10%), rivista al rialzo guidance EBITDA

ACEA

(Teleborsa) -ha riportato nel primo semestre unrispetto allo scorso anno (165,8 milioni di euro). Il risultato beneficia principalmente dell’iscrizione della plusvalenza realizzata con la cessione di una quota di maggioranza degli asset fotovoltaici (18,8 milioni di euro) e risente negativamente del contributo solidaristico straordinario rilevato tra le imposte di periodo (tassazione extra profitti per 28,5 milioni di euro)."I risultati registrati nei primi sei mesi dell’anno mostrano una crescita rispetto allo stesso periodo del 2021. Questa performance ha riguardato tutte le nostre aree di business ed è stata raggiunta nonostante un contesto difficile", ha affermato l'Amministratore Delegato, aggiungendo "per la seconda parte del 2022 prevediamo, pur in uno scenario ancora complesso,a livello di EBITDA per l’anno in corso".consolidati si attestano a 2.347a,7 milioni di Euro, in aumento del 28,7% rispetto al primo semestre 2021. L’consolidato raggiunge 682,5 milioni di euro al 30 giugno 2022, in aumento del 10,3% rispetto ai 618,8 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021.Il contributo delle aree industriali all’EBITDA consolidato è il seguente: Idrico 52%; Infrastrutture Energetiche 26%; Generazione 8%; Commerciale e Trading 6%; Ambiente 8%. L’è pari a 348,3 milioni di euro, in aumento del 12,4%.Glirealizzati nei primi sei mesi del 2022 sono pari ain leggera riduzione rispetto ai 473,7 milioni di euro dell’anno precedente (-2,5%)."Nel primo semestre è proseguito il nostro piano di sviluppo nelle rinnovabili con l’avvio in Basilicata di un impianto con una potenza di 20MW e in Sardegna con l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto da 85MW, uno fra i più grandi in Italia", ha sottolineato Gola, proseguendo "abbiamo, inoltre, acquisito in Abruzzo un’infrastruttura per il trattamento dei rifiuti, consolidando ulteriormente la nostra presenza nel settore dell’economia circolare".del Gruppo aumenta di circa 224 milioni di euro, passando da 3.988,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2021 a 4.212,1 milioni di euro del 30 giugno 2022.ACEA ha, indicando unadal 2-4%, ed ha confermato quella su investimenti e indebitamento., indicato a 4,2-4,3 miliardi di euro.