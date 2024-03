SOL, utile 2023 sale a 145,7 milioni. Dividendo di 0,370 euro

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha chiuso ilcon unconsolidato di 1.487,1 milioni di euro (+7,8% rispetto a 1.379,2 milioni del 2022, e +5,3% a pari perimetro), Margine Operativo Lordo () di 382,2 milioni di euro (pari al 25,7% del fatturato), Risultato Operativo (EBIT) di 227,1 milioni di euro (pari al 15,3% del fatturato) econsolidato di 145,7 milioni di euro (133,7 milioni nel 2022).conseguiti nel 2023 - ha affermatodi SOL - che hanno visto il Gruppo SOL reagire rapidamente ai mutamenti del quadro economico e geopolitico nel quale esso opera, affrontando con successo le difficoltà poste ogni giorno dalla complessità delle sfide, e cogliendo le opportunità che via via sono emerse. SOL ha saputo, da un lato, rispondere alla spinta inflazionistica in corso in Europa e, dall'altro, concretizzare nuove importanti partnership sia nel settore dei Gas Tenici che in quello dell'Assistenza Domiciliare".Glimateriali e immateriali realizzati nel corso del 2023 ammontano complessivamente a 183,5 milioni di euro, con un Capex pari al 13,3%; ilconsolidato è pari a 297,5 milioni di euro (266,5 milioni nel 2022). Il rapporto Indebitamento netto / Patrimonio netto, pari al 42,6%, conferma la solidità finanziaria, che presenta undi 415,8 milioni di euro (341,7 milioni al netto dei lease), in aumento di 26,1 milioni rispetto al 2022, ma dopo aver effettuato investimenti e acquisizioni per 232,5 milioni.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti - prevista in prima convocazione per il prossimo 10 maggio 2024 - la distribuzione di undi 0,370 euro (0,330 euro relativo al bilancio 2022) per azione ordinaria, che sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2024, previo stacco della cedola n. 26 il giorno 20 maggio 2024 e record date il 21 maggio 2024.